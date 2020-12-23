Вашингтон, 23 декабря, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Правительство США заказало дополнительно 100 млн доз вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech за $2 млрд, 23 декабря передает CNN.

U.S. Secretary of Defense Вакцина от COVID-19 компании Pfizer и BioNTech

«Эта новая федеральная закупка может вселить в американцев ещё большую уверенность в том, что у нас будет достаточно запасов для вакцинации каждого… к июню 2021 года» , — заявил министр здравоохранения США Алекс Азар.

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на начало недели вакцину от COVID-19 получило уже около 600 тыс. граждан США.

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