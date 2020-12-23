Калуга, 23 декабря, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 23 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Малоярославецкого района 1946 года рождения, житель Дзержинского района 1961 года рождения и житель города Обнинска 1955 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 153 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.