Москва, 23 декабря, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Госдума приняла обращение к европейским парламентариям с осуждением действий властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Депутаты призывают парламенты стран Европы осудить грубые нарушения Латвийской Республикой взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации (СМИ), выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы.

В начале декабря служба СГБ Латвии задержала нескольких русскоязычных журналистов — сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия», им вменяется нарушение статьи местного уголовного кодекса за нарушение санкций ЕС.

Это в Госдуме расценили как очередную провокацию.

«Чудовищная ситуация», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).