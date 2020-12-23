Калуга, 23 декабря, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 173 человек за последние сутки, сообщает 23 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 22 декабря, в регионе был зарегистрирован 171 подтверждённый случай.

Фото: pixabay.com

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 19 тыс. 690 человек, 1145 человек находятся на лечении, 18 тыс. 329 человек выздоровели, 153 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (220), в Обнинске (116), в Кировском районе (95) и в Малоярославецком районе (77).