Киев, 23 декабря, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Андрей Таран весьма нетривиальным образом прокомментировал информацию о своей возможной отставке, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Pxhere.com Министр обороны Украины совершил «фальстарт» через «фальцет»

Так, на официальной странице министерства в социальной сети Facebook появилось следующее заявление от имени Тарана:

«Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать «третий конверт». Пока — фальцет».

Кроме этого, министерство обороны Украины не предоставило никаких дополнительных разъяснений. Через некоторое время оригинальное заявление от имени министра было удалено.

Украинские СМИ предполагают, что имелось в виду слово «фальстарт».

Ранее сегодня глава фракции «Голос» Сергей Рахманин сообщил, что комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины относительно неудовлетворительной работы министра обороны Тарана. Аналогичную информацию подтвердил и депутат «Слуги народа» Александр Дубинский. Вместе с тем окончательной ясности по данному вопросу нет, поскольку глава комитета Александр Завитневич заявил, что информация о выражении недоверия не соответствует действительности.

Также напомним, что по украинскому законодательству министра обороны и министра иностранных дел назначает президент, а не Верховная рада.