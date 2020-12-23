Салехард, 23 декабря, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Занятия для учеников Ямала продолжаются даже в морозы. Если дети пришли в школу во время отмены занятий из-за низких температур, их не отправят обратно, уточняют в департаменте образования ЯНАО.

Департамент образования ЯНАО

Утверждён перечень температурных режимов, при которых нахождение на улице детей не рекомендовано и небезопасно. Однако решение отправлять ребёнка в школу на занятия или оставить дома решают только родители.

Когда ребёнок остаётся дома по причине низких температур, об этом необходимо уведомить классного руководителя. В таком случае обучение будет организовано дистанционно.⁣⁣⠀

На Ямале, по информации ГУ МЧС россии по ЯНАО, 24 декабря 2020 ночью ожидается похолодание до — 50, днем до — 48.⁣⁣⠀