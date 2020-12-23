Приштина, Сербия, 23 декабря, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Решение конституционного суда сепаратистского Косово, согласно которому правительство Авдулахха Хоти избрано незаконным путем, не на шутку усложнило политическую обстановку в Приштине. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель «Союза албанцев в Сербии» Демо Бериша.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Напомним, что 21 декабря вечером конституционный суд сепаратистского Косово объявил о том, что процедура избрания правительства Авдуллаха Хоти не соответствовала закону, и поэтому оно должно уйти в отставку.

По словам эксперта, свое решение конституционный суд обосновал тем, что при голосовании за избрание Хоти премьер-министром Косово участвовал депутат «Партии египтян» Этем Арифи, который в тот момент был приговорен к тюремному заключению — приговор на тот момент еще не вступил в силу. Тем временем приговор суда стал правомочным, и Арифи был направлен в место отбывания наказания, продолжил Бериша.

«На основании законов Косово в депутаты не имеют право избираться кандидаты, приговорённые к лишению свободы. Правительство Хоти было избрано на основании простого большинства (60+1 один голос в парламенте из 120 мест), значит, и этот голос участвовал в принятии решения. Поэтому конституционный суд постановил, что процедура была незаконной, а это автоматически влечет за собой отставку правительства. Парламент Косово распускается, и будут проведены новые парламентские выборы, что дополнительно усложняет ситуацию в данный момент», — пояснил эксперт.

Бериша напомнил, что относительно недавно президент сепаратистского Косово Хашим Тачи подал в отставку из-за процесса, который против него ведет международный суд по преступлениям бывшей «Освободительной армии Косово» в 1998—2000 гг. Поэтому председатель парламента Вьоса Османи одновременно является и исполняющим обязанности президента Косово, добавил он.

«Ситуация весьма специфическая. Если проводятся внеочередные выборы, а они должны состояться в течение 40 дней с момента отставки правительства, это подразумевает, что и мандат председателя парламента прекращает действовать. Османи перестает исполнять обязанности президента, и таким образом Косово остается без руководства. В соответствии с конституцией, единственным человеком, который имеет в таком случае право представлять Косово, является председатель конституционного суда. В настоящее время это Арта Рама-Хайризи. Не надо забывать, что правительство Хоти несколько дней назад отправило в отставку и руководителя Агентства безопасности Косово. Без преувеличения можно сказать, что Косово полностью лишилось руководства», — рассказал Бериша.

Также эксперт отметил, что Османи уже начала консультации с представителями политических партий Косово по поводу назначения даты внеочередных парламентских выборов — первым политиком, приглашенным на консультации, стал бывший премьер и лидер партии «Самоопределение» Альбин Курти, получивший на очередных выборах большинство голосов. Бериша допустил, что дата голосования будет выбрана таким образом, чтобы и выборы президента Косово состоялись в законный срок.

«Надо иметь в виду то, что в течение 60 дней после ухода президента в отставку нужно избрать нового кандидата на эту должность. Президента выбирает парламент. Необходимо, чтобы новый президент получил две трети голосов депутатов, а это 80 голосов. Поэтому допускается повторное голосование. Если кандидат не получает необходимого количества голосов, тогда голосование повторяется в третий раз, но тогда кандидат выбирается простым большинством голосов (60+1 голос)», — пояснил эксперт.

По его мнению, выборы президента в новом составе парламента не пройдут легко, так как можно ожидать появления на политической сцене Косово новой партии, которая, по прогнозам, сможет рассчитывать на 9−11 депутатских мест. Это партия Вьосы Османи, которую «Демократически союз Косово» недавно исключил из своих рядов, и она заявила о намерении создать собственную политическую структуру, предполагает Бериша.

«Роспуск парламента лишит Османи должности спикера, она также перестает быть исполняющим обязанности президента. Фактически она лишается всех должностей. Если Османи намерена остаться в политике, она должна сформировать собственную партию. Эта партия может отнять определенное количество голосов у «Демократического союза Косово», у партии «Самоопределение», может отнять голоса и у маленьких партий Фатмира Лимая и Беджета Пацоли. Так что никто не сможет сформировать правительство самостоятельно», — полагает эксперт.

Бериша напомнил, что и лидер партии «Самоопределение» Альбин Курти три года назад был приговорен к условному наказанию. Закон предусматривает, что у граждан, которые желают баллотироваться в депутаты, в течение трех лет до момента выдвижения кандидатуры не должно быть судимости, добавил он.

«В данный момент Курти не может баллотироваться в депутаты. Он может быть избран премьером только как внепартийная личность, а сейчас это фактически невозможно», — пояснил Бериша.

Согласно ожиданиям эксперта, внеочередные парламентские выборы в Косово могут пройти в конце января или в начале февраля 2021 года, и это вписывается в график президентских выборов.

«Но каковы будут итоги этих выборов, в данный момент трудно прогнозировать. Обстановка довольно сложная, и она отражается на всех остальных сферах функционирования косовского общества. Например, до конца года должен быть принят бюджет. Если этого не произойдёт, косовское общество постигнет катастрофа. Можно сказать, что вся политическая, финансовая, общественная жизнь в Косово остановится до проведения внеочередных парламентских выборов», — резюмировал Бериша.