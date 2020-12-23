В Екатеринбурге временно закрыли школу из-за вспышки инфекции
Екатеринбург, 23 декабря, 2020, 16:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перевели на дистанционный режим школу № 105 из-за вспышки инфекции. Об этом сообщили в городском департаменте образования журналистам.
Кульчицкий Александр ИА Красная Весна
Скорая помощь
Как передаёт «Областная газета», учащиеся пробудут дома по 27 декабря 2020 года. В ближайшие три дня в школе проведут санитарную обработку.
Школа уже закрыта. В учреждение выезжали сотрудники Роспотребнадзора, которые начали проверку инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, с 28 и 29 декабря 2020 года в Свердловской области