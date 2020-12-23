Госдума вводит штрафы за торговлю гаджетами без российского софта
Москва, 23 декабря, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.
Устанавливается административная ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с нарушением установленного законодательством о защите прав потребителей требования о предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин, в виде штрафа — на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рулей., на юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
Закон будет принят в третьем, итоговом чтении только после определения правительством РФ перечня такого ПО, заверили в профильном комитете Госдумы по госстроительству.
Вместе с тем накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе до 1 апреля срока вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.