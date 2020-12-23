Москва, 23 декабря, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

Устанавливается административная ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с нарушением установленного законодательством о защите прав потребителей требования о предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин, в виде штрафа — на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рулей., на юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Закон будет принят в третьем, итоговом чтении только после определения правительством РФ перечня такого ПО, заверили в профильном комитете Госдумы по госстроительству.

Вместе с тем накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе до 1 апреля срока вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.