Вашингтон, 23 декабря, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что, несмотря на вакцинацию, пандемия коронавируса в ближайшие месяцы будет только усиливаться.

Kuhlmann_MSC Билл Гейтс

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«К сожалению, мы все еще не выбрались из трудностей», — написал он в своём блоге.

Так, говоря об усилении пандемии, Гейтс опирался на данные, которые были получены при помощи компьютерных моделей. Они позволили предположить, что в январе 2021 года ситуация в мире обернётся в худшую сторону.

Вместе с тем, пишет основатель Microsoft, в следующем году количество случаев заболеваний и смертей начнёт снижаться — жизнь постепенно начнёт приходить к норме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гейтс сообщил, что к первому кварталу 2021 года могут быть одобрены и доступны для использования вакцины против COVID-19 от шести компаний-производителей. По его мнению, одобрены будут препараты от компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna, однако не назвал шестого производителя такого препарата.

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