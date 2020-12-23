Вена, 23 декабря, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Представители австрийского бизнеса и международные учреждения ООН, расположенные в Вене, проявляют большой интерес к российским вакцинам от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский 23 декабря.

Gamaleya.org Российская вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Он отметил, что российское и австрийское министерства здравоохранения контактируют по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Так, 1 декабря министры двух стран провели телефонный разговор. Москва рассчитывает на эффективное взаимодействие с австрийскими партнёрами, добавил дипломат.

«Могу отметить также высокий интерес к российским вакцинам со стороны представителей австрийских деловых кругов, в том числе и медицинской промышленности», — сказал Любинский РИА Новости.

Ранее австрийское издание Heute сообщило о вакцинации препаратом «Спутник V» на территории «специальной клиники». Медучреждение, как отмечалось, имеет отношение к посольству России, в нём прививают сотрудников международных организаций. В российской дипмиссии такую информацию опровергли.

27 декабря в Австрии стартует программа вакцинации препаратом, произведённым компаниями Pfizer и BioNTech. Сначала вакцину получат пять добровольцев старше 80 лет.