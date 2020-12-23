Калуга, 23 декабря, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Депутаты Калужской городской Думы 23 декабря в рамках часа контроля рассмотрели информацию о мерах по устранению разрытий в ходе проведения ремонтных работ аварийными службами города Калуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги На заседании

Как сообщил заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, за прошедший год ресурсоснабжащие организации города и коммерческие организации провели более тысячи разрытий, большинство из них восстановлено. За нарушения технологии производства работ и срыв сроков восстановления было выписано штрафов на сумму более миллиона рублей. Проблемой является нехватка специалистов и необходимой техники.

«Качество устранения разрытий явно хромает, — отметил депутат Яков Казацкий. — На улице генерала Попова четыре раза пришлось восстанавливать провал тротуара, необходимо усилить аварийные подразделения МУП «Калугатеплосеть».

По мнению председателя бюджетного комитета Константина Сотскова привлекать к ликвидации разрытий необходимо МБУ СМЭУ, имеющее всю необходимую технику и специалистов.

Депутаты также рекомендовали управлению городского хозяйства обратить внимание на ряд проблемных адресов. Не восстановлены разрытия в районе домов № 43 по улице Кирова и № 44 по улице Хрустальной, в районе дома № 1 по улице Вооружённого восстания дорожные плиты остались брошены во дворе дома, кроме того, участились случаи оставления неогороженными разрытых котлованов и траншей.

Все замечания были взяты на контроль управлением городского хозяйства.