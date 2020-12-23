Екатеринбург, 23 декабря, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Свердловское управление Роспотребнадзора начало проверку в школе № 105 Екатеринбурга из-за сообщений об отравлении учащихся. Об этом в ведомстве сообщили журналистам.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

Санврачи выехали в школу. Уже обнаружено, что в трёх случаях потребовалась помощь медиков пострадавшим детям, передаёт «Уралинформбюро».

В Роспотребнадзоре намерены оповестить общественность о результатах проверки в течение трёх дней.

Как сообщало ИА REGNUM, зимние каникулы в школах Свердловской области начнутся с 28 или 29 декабря 2020 года.