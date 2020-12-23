Калуга, 23 декабря, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Работу управления капитального строительства Калуги обсудили депутаты на заседании городской Думы 23 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги На заседании

Депутат Яков Казацкий затронул вопрос устранения недоработок компании «Руслан-1» на дорогах, ведущих в деревню Шопино. По словам начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко в настоящее время ведётся претензионная работа, компанию побуждают устранить дефекты тротуаров и просадки, часть вопросов решается в судебном порядке.

«Выполнен большой объём работ по ремонту детского сада на улице Королева, — отметил заместитель председателя городской Думы Александр Иванов. — Но кровля учреждения до сих пор раскрыта, а на дворе декабрь».

Как сообщил начальник управления капитального строительства Виталий Леонов, ситуация осложняется тем, что здание является объектом культурного наследия федерального значения, много времени заняли различные согласования, вместе с тем все работы планируется завершить в текущем году.

Депутаты отметили возросшую эффективность работы управления капитального строительства. Вопросы будут находиться на контроле депутатского корпуса.

«2020 год был очень непростым, всем нам пришлось жить в условиях пандемии, но, тем не менее, сделано было немало, — подвёл итоги работы председатель городской Думы Юрий Моисеев. — Мы отметили 75-летие Великой Победы, на высоком уровне провели ряд выборов, подготовились к статусу Новогодней столицы и юбилею города. Я благодарю за плодотворную и слаженную работу депутатский корпус, аппарат городской Думы, сотрудников городской управы, полиции и прокуратуры. Желаю всем нам новых успехов и достижений в 2021 году!».