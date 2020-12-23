Киев, 23 декабря, 2020, 15:06 — ИА Регнум. 39% граждан в настоящий момент поддерживают идею отставки президента Украины Владимира Зеленского и назначение досрочных выборов главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответственно, не поддерживают идею отставки Владимира Зеленского с поста президента 58%, еще небольшая часть граждан не имеет мнения по этому вопросу.

Также социологи отмечают, что идею роспуска парламента и досрочные перевыборы Рады поддерживают 58% граждан, а не поддерживают — 39%.

Инициативу отставки правительства Дениса Шмыгаля поддерживают 60% опрошенных, не поддерживают — 35%.

Также опрос показал, что деятельностью президента Зеленского сейчас довольны 32% опрошенных, не удовлетворены — 65%. Вместе с тем работой главы Верховной рады Дмитрия Разумкова довольны 30%, недовольны — 51%, затруднились оценить — 19%; деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 16%, недовольны — 65%, затруднились оценить — 18%.

Работой правительства и парламента в целом граждане довольны существенно меньше, чем их лидеров: почти 80% дали отрицательные оценки, и только около 12% — положительные.

Организаторы информируют, что опрос проводился с 16 по 20 декабря 2020 года среди взрослого населения во всех областях, выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность составила 2000 респондентов, метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в декабре были опубликованы данные опроса Центра Разумкова, согласно которому 42% украинцев назвали Зеленского «разочарованием года».