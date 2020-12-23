Калуга, 23 декабря, 2020, 15:05 — ИА Регнум. 23 декабря на заседании городской Думы Калуги депутаты внесли финальные поправки в бюджет города на 2020 год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, изменения затронули ведомственную структуру расходов бюджета. 91,6 млн рублей будет направлено на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги На заседании

20,5 млн рублей выделяется на содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, 12 миллионов рублей — на ремонт тротуаров и автомобильных дорого общего пользования.

1,8 млн рублей дополнительно выделяется на финансирование системы образования. Один миллион рублей выделяется на содержание и ремонт мест захоронения.

12,6 млн рублей будет выделено на предоставление гражданам льгот по проезду в общественном транспорте, 7 млн 479 тысяч рублей — на реализацию мероприятий по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения.

21,5 млн рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций в связи с необходимостью выполнения дополнительных работе при реконструкции моста через р. Яченка в районе д. Белая

14,2 млн рублей будет направлено на исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов.