В Свердловской области от гриппа привили уже более 60% человек
Екатеринбург, 23 декабря, 2020, 15:00 — ИА Регнум. 61,51% жителей Свердловской области прошли вакцинацию от гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.
Екатериньург.рф
Вакцинация против гриппа
В регионе прививку получили уже 2 569 777 человек. Большая часть из них — взрослые (1 613 011 человек, 92,7% от плана прививочной кампании), еще часть — дети (713 242 ребёнка, 93,7% от плана).
«Определена задача 65% охвата населения прививками против гриппа», — напомнили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в регион прибыло уже более 6,5 тыс. доз вакцины «Спутник V» от коронавируса.