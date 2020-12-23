Москва, 23 декабря, 2020, 14:49 — ИА Регнум. В 2030 году каждый пятый квадратный метр в России должен быть новым. Об этом 23 декабря заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

«До 2030 года должно быть построено более 1 млрд кв. метров жилья. То есть 26% всего жилищного фонда России. Каждый пятый метр в стране должен быть новым», — сказал он.

По словам вице-премьера, для этого необходима системная работа с регионами, а также нужно решить вопросы, связанные с градостроительным потенциалом.