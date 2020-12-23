Санкт-Петербург, 23 декабря, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербург, развивая инфраструктуру экологичных видов транспорта, планируют к 2023 году довести количество городских автобусов, работающих на природном газе, до 400 единиц. Об этом 23 декабря сообщил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

По словам чиновника, использование газа в качестве топлива как для производственного, так и частного транспорта — это не только существенная экономия, но и большой вклад в улучшение экологической обстановки, что немаловажно для мегаполиса.

«В Санкт-Петербурге в этом году открыто две новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станции. К 2023 году петербургский парк автобусов, работающих на компримированном природном газе, превысит 400 штук. Кроме того, запланировано переоборудование на газ 1600 легковых и 450 грузовых автомобилей», — отметил он.

Андрей Бондарчук также отметил, что в 2020 году в Петербурге был открыт уникальный комплекс технического освидетельствования газовых баллонов. Открытие в Санкт-Петербурге Комплекса по освидетельствованию баллонов компании «ПетербургГаз» позволит оптимизировать стоимость услуг и сократить время их оказания.

Напомним, по планам Смольного, к июлю 2022 года в Петербурге произойдет переход на новую модель транспортного обслуживания, в рамках которой городской общественный транспорт перейдет на экологически чистые виды подвижного состава: электробусы, троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода и автобусы на газомоторном топливе.