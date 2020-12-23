Москва, 23 декабря, 2020, 14:28 — ИА Регнум. На достижение национальных целей в России выделят более 39 трлн рублей, сообщил 23 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, средства планируется направить в течение трёх лет.

«На реализацию единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года — более 39 триллионов рублей, или около 13 триллионов рублей в год», — сказал он.

Глава правительства рассказал, что над разработкой единого плана работали 25 межведомственных групп и сотни сотрудников различных министерств.