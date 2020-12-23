Санкт-Петербург, 23 декабря, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге свыше 50 объектов городской инфраструктуры в 2020 году получили новое освещение. Это 23 квартала и микрорайона, 25 улиц и магистралей, девять садов и парков, около 300 детских и спортивных площадок. Об этом 23 декабря сообщил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Санкт-Петербург

По словам чиновника Смольного, в Петербурге активным образом реализуются программы, направленные на освещение улиц и магистралей, внутриквартальных территорий, детских и спортивных площадок, садов и парков, пешеходных переходов.

«Свет — это безопасность, комфорт и уют, — отметил Бондарчук. —За пять лет количество светильников увеличилось в 1,3 раза. За последние десять лет — в два раза».

На данный момент система наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки Петербурга — это 362 тысячи светильников и прожекторов, 10,4 тыс. км сетей, освещенные 3460 улиц и магистралей, 660 кварталов, 2350 детских и спортивных площадок, 158 садов, парков, скверов. Архитектурно-художественной подсветкой оборудовано 500 городских достопримечательностей.

«В системе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки применяется 77 тысяч светодиодных светильников, что составляет 21% от всего объема светотехнического оборудования, — пояснил чиновник. — В 2020 году в Санкт-Петербурге установлено более 18 тысяч светильников, в том числе 17 тысяч светодиодных».

Также Андрей Бондарчук отметил, что в 2020 году дан старт реализации проекта подсветки городских памятников и скульптур. Проект носит просветительский характер и направлен на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия города. В планах на ближайший года — подсветить 81 объект. Еще 100 памятников и скульптур будут освещены в 2022 году.