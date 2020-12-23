Ярославль, 23 декабря, 2020, 14:23 — ИА Регнум. В Ярославле изменят схему движения на проспекте Машиностроителей, где начинается ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом рассказали на пресс-конференции в мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Схема движения изменится ночью с 14 на 15 января 2021 года.

Проспект Машиностроителей

«По проспекту Машиностроителей от проспекта Авиаторов в сторону «Глобуса» движение будет осуществляться в одну полосу, на перекрестке с Орджоникидзе исключаются полностью повороты налево и направо. За перекрестком транспорт возвращается на четную сторону и уже в три полосы едет в сторону Глобуса», — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

В первую очередь подрядчик работ — ГК «ЕКС» — займется заменой коллектора ливневой канализации, который проходит под проспектом и сильно изношен. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем дорога прослужила долго.

«На первый этап подрядной организации выделен один месяц, до 15 февраля. Они должны завершить все работы, произвести обратную засыпку на данном участке, подготовить основание из песка и щебня и отсыпать асфальто-бетонной крошкой», — рассказал Ярослав Овчаров.

Основные работы по ремонту проспекта начнутся уже в тёплое время года и завершатся в конце августа.