Санкт-Петербург, 23 декабря, 2020, 14:33 — ИА Регнум. В 2020 году в Санкт-Петербурге продолжилась реализация масштабной городской программы по реконструкции и ремонту фонтанов на период до 2024 года. В течение уходящего года возрождены пять фонтанов. Об этом 23 декабря сообщил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег и работающий фонтан в центре Петербурга

По словам чиновника Смольного, к 75-летию Великой Победы с опережением сроков была завершена реставрация исторического фонтана «Слава» в Московском парке Победы. Восстановлена работоспособность фонтана в центральной усадьбе поселка Шушары (Пушкинский район).

Также была выполнена полномасштабная реконструкция фонтана на Лермонтовском проспекте и фонтанного ансамбля на площади Победы, завершена реконструкция фонтана на Академическом проспекте в Пушкине.