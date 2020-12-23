Воронеж, 23 декабря, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Воронеж потряс очередной архитектурный скандал: лепнину на здании Воронежского театра кукол «Шут» — одного из видовых и самых известных зданий города — уничтожили при проведении капитального ремонта. Оригинальную лепнину планируется заменить на полимерные элементы.

Тара-Амингу Воронежский театр кукол «Шут»

ООО «Ремонтно-строительная компания «Панорама» выиграла тендер на проведение капремонта театра кукол в начале декабря, стоимость контракта — 88,87 млн руб.

По данным Вести Воронеж, буквально на следующий день подрядчик приступил к работам — была уничтожена оригинальная лепнина, которую планируют заменить на полимерные элементы, а фасад здания намерены обшить керамогранитом. Разрушение лепнины вызвало возмущение и простых воронежцев, и специалистов. В частности, дочь главного архитектора здания уже назвала капитальный ремонт «символом жадности и безвкусия», заявив, что керамогранит на фасаде уничтожит архитектурный облик здания. Один из архитекторов Театра кукол Валентин Фролов рассказал, что другой подрядчик, год назад ремонтировавший кровлю, обсуждал работы с архитекторами, новый подрядчик этого не делал. Более того, считает архитектор, при проведении подобных работ нужно проводить публичные слушания.