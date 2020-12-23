Санкт-Петербург, 23 декабря, 2020, 14:29 — ИА Регнум. Теплоэнергетикам Санкт-Петербурга в 2020 году удалось снизить на 19% количество технических нарушений. Об этом 23 декабря сообщил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строящиеся дома и трубы котельной

Общий объем инвестиций в этом году по линии энергетики в регионе составляет более 70 млрд рублей, чуть менее четверти из них — средства бюджета Санкт-Петербурга, остальное — средства ресурсоснабжающих организаций.

В 2020 году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей направлена рекордная сумма — 13,4 млрд рублей. Было реконструировано 250 км тепловых сетей, что на 10 км больше, чем в 2019 году. И в настоящий момент, по словам Бондарчука, большинство строительных работ завершены.

«Показатель исполнения адресной инвестиционной программы (АИП), которая финансируется за счет средств бюджета — более 90%, в прошлом году было 95 с лишним процентов. Считаем, что это достаточно приличный показатель, с учетом внешних факторов», — отметил он.

В 2020 году на реконструкцию магистральных и внутриквартальных трубопроводов, выработавших свой ресурс, компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» выделено 3 млрд рублей. Эти средства направлены на модернизацию наиболее изношенных участков трубопроводов. Построено и реконструировано 23,2 км тепловых сетей.

Работы велись на 21 объекте в девяти районах города. Продолжалась реализация проектов, начатых в прошлом году, по реконструкции тепломагистрали «Пороховская» в Невском районе, Рыбацкой тепловой магистрали и распределительной сети на улице Турку во Фрунзенском районе, распределительной сети на улице Замшина и Полюстровской тепломагистрали в Калининском районе.

«Более 40% тепловых сетей у данной компании имеют срок службы выше предельного, есть старше 25 лет, что выражается негативно в виде большого количества тепловых нарушений, — отметил чиновник. — Проведенная работа позволила остановить увеличение износа тепловых сетей этой компании, а также сократить количество технологических нарушений».

Программа реконструкции по «Теплосети» реализуется второй год и, по словам Андрея Бондарчука, уже заметен положительный тренд по снижению технологических нарушений.

«Количество технологических нарушений в целом по городу на тепловых сетях снизилось на 19%», — резюмировал председатель профильного комитета Смольного.

Отметим, что при протяженности тепловых сетей по городу более чем в 9,4 тыс. км, ежегодный объем реконструкций должен быть доведен до 400 км в год.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург почти готов к зиме, осталось добить «хвосты»