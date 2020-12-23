Калуга, 23 декабря, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Один туристический день пребывания гостя Калуги, ставшей Новогодней столицы России 2021 года, обойдётся в 4542 рубля или на 1,2% ниже, чем в 2019 году. Естественно, что бюджет одного дня пребывания семейной пары в новогодней Калуге удвоит сумму. Об этом 23 декабря рассказала корреспонденту ИА REGNUM управляющий Калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Kaluga-gov.ru Калуга предновогодняя. Театральная площадь

По её словам, специалисты банка оценили, насколько изменился «туристический индекс» в Новогодней столице. Были проанализированы данные Росстата за ноябрь 2020 и 2019 годов. В расчётах учитывались стоимость проживания, питания, проезда и билетов в театр и музеи. Так, средняя цена гостиничного номера в расчёте на одного человека в ноябре 2020 года в Калужской области составляла 1222 рубля, что на 6,8% ниже, чем год назад. Сказались ограничения в условиях эпидемиологической ситуации. К середине декабря спрос начал меняться, на что могут отреагировать отельеры, но кратковременное повышение цены услуги в первые январские дни было характерно и в прошлые годы. В регионе для отдыха туристам подготовлено более трех десятков гостиниц на разный кошелёк, от хостелов до пятизвездочных отелей. Стоимость проезда в автобусе или маршрутке составляет 22 рубля. Не изменились цены на билеты в музеи. Например, входной билет в музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотаревых» стоит 150 рублей для льготных категорий — особые условия. Входные билеты в крупнейший в России музей истории космонавтики обойдутся в 300 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров также есть свои льготы. Билет в Калужский областной драматический театр за год подешевел на 1,4%.

Стоимость питания, наоборот, выросла. Средняя цена обеда в столовой или кафе, как показывают данные Росстата за ноябрь, составляла 226 рублей, а ужина в ресторане — 2224 рубля. Это на 4,6% и 1,7% дороже, чем в 2019 году. Средняя цена стакана кофе уменьшилась за год на 6,7% — до 57 рублей, а стоимость гамбургера составит 70 рублей (уменьшение стоимости — 0,4%). Причина — высокий уровень конкуренции среди предприятий общественного питания быстрого обслуживания. Таким образом, инфляция на еду оказалась для туристов ниже сложившейся в регионе продовольственной инфляции в целом, которая составила 6,1%.

«Мы не устаем говорить, что об инфляции в стране в целом или в отдельном регионе не стоит судить по изменению цен на один или несколько товаров и услуг. В расчете инфляции участвует более 500 товаров и услуг. Это самый широкий набор — продукты питания, лекарства, одежда, развлечения, услуги ЖКХ, плата за обучение и еще много составляющих. Причем в расчет включается и то, что большинство людей не используют ежедневно. В нашем расчете это, к примеру, проживание в гостинице. Стоимость потребительской корзины каждый месяц разная, это и есть официальная инфляция. Так, в ноябре в Калужской области годовая инфляция составила 5,1%. Это несколько выше уровня инфляции в ЦФО и России в целом (4,2% и 4,4% соответственно), однако ее ускорение по сравнению с октябрем 2020 года оказалось минимальным среди всех регионов ЦФО», — сказала Ирина Карлаш.