Томск, 23 декабря, 2020, 13:50 — ИА Регнум. В отношении Ивана Кляйна, временно отстранённого от должности мэра Томска, возбуждено второе уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в следственном управлении СКР по Томской области.

(сс)Oleg K. Abramov Иван Кляйн

Дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в 2015 году мэр дал незаконное указание начальнику городского департамента архитектуры и градостроительства предоставить его дочери земельный участок в Томске без проведения торгов.

После этого между муниципальным образованием и дочерью Кляйна был заключен договор купли-продажи этого участка по цене ниже рыночной стоимости. В итоге бюджет Томска недополучил денежные средства.

Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Томска Иван Кляйн был задержан в ноябре 2020 года. 14 ноября суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. 18 ноября суд отстранил мэра от должности на период следственных действий.