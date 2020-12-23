Москва, 23 декабря, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Накануне состоялся телефонный разговор глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Об этом сообщает 23 декабря Синьхуа, подчеркивая важность этого события для обеих сторон.

Mid.ru Сергей Лавров и Ван И

Китайская сторона в ходе разговора особенно отметила высокую оценку, которую на ежегодной большой пресс-конференции российский президент Владимир Путин дал уровню доверия и дружбы, который сложился у него с председателем КНР Си Цзиньпином. Подчеркнуто, что Москва и Пекин разделяют общие позиции по большинству вопросов двусторонней и международной повестки.

Ван И особо отметил взаимную помощь сторон в борьбе с эпидемией коронавируса, в поддержке многосторонних подходов и противодействию политике протекционизма, в укреплении региональной и глобальной стабильности. В хаотичном мире стабильность обеспечивается рядом факторов, важнейшим из которых, по мнению китайского министра, являются переживающие подъем российско-китайские отношения.

Следующий год Ван И считает важным для обеих стран. В Китае завершится построение общества среднего достатка, а Россия будет работать над реализацией национальных целей развития до 2030 года. В этих условиях важно, что наши страны служат друг для друга стратегической опорой, что подтверждается двадцатилетним юбилеем в наступающем году Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

С. Лавров со своей стороны высоко оценил прогресс взаимодействия между Москвой и Пекином в текущем году и констатировал, что Китай и Россия поддерживают контакты на самом высоком уровне. Между странами сложился беспрецедентный уровень взаимного доверия и практического сотрудничества. Двадцатилетний юбилей упомянутого договора — важная веха, которая будет отмечаться в обеих странах как источник многих достижений в двусторонних отношениях.

Главы МИД провели углубленный обмен мнениями по широкому спектру международных проблем, особо отметив недопустимость односторонних действий и санкционной войны, которую развязывают определенные страны, добивающиеся сохранения за собой односторонних преимуществ.