Москва, 23 декабря, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Директор Департамента управления делами министерства юстиции РФ, победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», член клуба «Эльбрус» Александр Строганов рассказал о том, как извлечь максимальную пользу из конкурентной борьбы.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Александр Строганов

Александр Александрович, давайте поговорим о Вашем опыте участия в конкурсе «Лидеры России». Что больше всего запомнилось, что было сложным и что бы Вы посоветовали участникам следующего потока?

Я участвовал в конкурсе дважды, и первый раз меня постигла неудача. Меня это подстегнуло, стало интересно, ну как же так? Во второй раз получилось намного лучше. И участие для меня на полуфинале, на очном соревновании было определенным достижением. Тут стало действительно интересно. Когда ты работаешь с компьютером, компьютерным тестированием, нет эффекта соревновательности, а здесь пришлось соревноваться с людьми и доказывать, себе в первую очередь, что я не хуже, а может быть даже лучше. С каждым следующим этапом становилось все интереснее. Полуфинал был интересной битвой, а финал — одно из самых ярких впечатлений в жизни. Когда ты доказываешь себе, что ты можешь, это очень здорово. Если говорить про советы, в первую очередь, сказал бы о том, что надо готовиться. Хотите добиваться успеха, работайте с материалом. Что касается компьютерного тестирования — есть литература, напрягите память, пробегитесь по ее закоулкам, поднимите то, что Вы знаете. Если готовитесь к очным соревнованиям, пообщайтесь с умными людьми. Больше шансов у тех, кто уделяет этому внимание, работает на результат.

А кто был Вашим наставником по итогам конкурса?

Он и является им до сих пор — министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Для меня большая честь, что сейчас работаю вместе с ним. Если кто-то обратится к Google и забьет мою фамилию, он увидит, что в начале года я получил предложение от министра юстиции работать вместе с ним. И этот год я тружусь директором департамента управления делами в Министерстве юстиции РФ. А Константин Анатольевич продолжает быть моим наставником. Я предполагал, наставник — это учитель, и он меня будет учить и говорить назидательные речи. А история совсем не такая. Я учусь на его примере: его пути, манере общения с людьми и образе мысли. То, что я сейчас могу находиться рядом и учиться — это наставничество. Я знаю, многие ребята получили наставничество не совсем в том виде, в котором ожидали. Тем не менее, каждый из больших руководителей, который согласился участвовать в программе, передали что-то ценное участникам конкурса. Наверное, даже не все смогли понять, что это наставничество. Только с течением времени приходило осознание. Поэтому существуют очень разные истории, об этом можно долго рассказывать.

Как у Вас строилось взаимодействие «наставник-наставляемый»?

Мы были вторым сезоном конкурса «Лидеры России», и во взаимодействии начинали с формальных вещей. Константин Анатольевич тогда возглавлял аппарат Правительства РФ. Это были формальные встречи в кабинете. Я рассказывал о себе, Константин Анатольевич задавал вопросы, и не сразу нашлись точки соприкосновения. Мое назначение, которое состоялось, не предполагалось. А когда состоялось назначение на должность министра юстиции РФ, тут открылись новые возможности, и то, что для меня было неочевидно, случилось. Теперь Константин Анатольевич является моим руководителем, и это большая радость для меня. Личность большого масштаба, и учитель с большой буквы.

У Вас получился интересный карьерный путь — Вы пришли из бизнеса, который не имеет отношения к госслужбе, потом заняли должность на предприятии ОПК…

Этому предшествовал определенный этап, не хочу сказать, что он находился в тени, но особо не было принято об этом распространяться. Дело в том, что я военный пенсионер, и значительную часть жизни посвятил службе в органах, в Федеральной службе безопасности. После я занимался бизнесом, а затем старые товарищи позвали заниматься антикризисным управлением в оборонно-промышленном комплексе. Далее последовало предложение о назначении. Поэтому начинал со службы, и вернулся на службу, и ни на минуту об этом не жалею.

В итоге, у Вас очень богатый жизненный опыт работы на государственной службе. Есть секреты, как правильно вести себя на государственной службе, правила поведения, определенная иерархия, какие мифы существуют?

Хороший вопрос. Наверное, самый яркий миф, который существует в обществе — злосчастная «серая шинель». Миф о том, что чиновник это серый, неяркий, неинтересный человек. Это не так. Умные, яркие люди, и сейчас не высокопарно будет звучать, работают на благо нашей страны. Я их вижу, достаточно много. Могу сказать, одна яркая личность способна создать вокруг себя команду сильных людей, и там нет серости. Эти люди добиваются очень больших результатов, и это заметно. Мне посчастливилось, я нахожусь в команде именно таких людей, на которых хочется равняться, и у них есть чему поучиться. Это близкие мне люди, коллеги, директора департаментов, у которых я учусь каждый день, у каждого чему-то своему. У одного — жесткости и умению отстаивать свою точку зрения, не смотря даже на дискомфорт и возможные потери, у второго — дипломатичности. Я не жил с этим мифом, я всегда знал, что есть место яркой личности в системе государственной службы.

Еще хочу добавить один миф для ребят, которые идут по треку «Лидеры России». Существует миф, будто люди бизнеса знают, как надо, а чиновники — долгие, системные, процессные, то есть они заточены не на результат, а на процесс. И вот сейчас мы, люди бизнеса, придем, сделаем и все будет хорошо. Это заблуждение. Можно быть «бизнесовым», но при этом нельзя быть несистемным. Пусть человек из бизнеса — яркая звезда, но он должен находиться в созвездии и двигаться в команде. Когда люди этого не понимают, они разрушают систему изнутри и система их отвергает. А потом возникает миф: «я — яркая личность, меня не поняли, не приняли и поэтому система меня отвергла». Хотя на самом деле, надо быть ярким, но при этом системным.

Хотелось бы услышать историю Вашего личного персонального успеха…

С одной стороны, ответ на этот вопрос банальный, он лежит на поверхности. С другой стороны, нет в моей жизни более яркого события, чем победа в «Лидерах России». Все, что за этим последовало, это новый этап, который я сейчас проживаю. Никакое другое событие в профессиональной жизни такого отпечатка не наложило.

«Лидеры России» — это система меритократической власти, когда дают возможности достойным, это так?

Вы обозначаете термин, который каждый может трактовать по-своему. Ребята из «Лидеров России» получают назначения, это очень здорово. Они получают возможность делать дело с большой буквы в государственных органах, корпорациях и частных компаниях. На мой взгляд, это знак — «первых ласточек». Это огромная ответственность — не подвести. Если я и мои коллеги по конкурсу будем успешны, тогда за нами пойдут другие. Если мы проявим свои слабые стороны и не справимся с задачами, к сожалению, история повернется в другую сторону. Кстати, скоро состоится назначение на новую должность победителя «Лидеров России» 2020 года в Минюсте, это будет второй победитель конкурса в федеральном ведомстве. Может быть, это нескромно, но для меня это хороший знак.

Ваше отношение к собственным провалам, как Вы справляетесь?

Когда готовился к интервью, был вопрос о моей самой большой неудаче. Не мог долго вспомнить. Каждую свою неудачу расцениваю как, во-первых, «ответственность только моя», а во-вторых, она чему-то научила и сделала сильнее. Хороший пример приходит на ум, мы вместе с ребятами из клуба «Эльбрус» ходили на гору, пытались подняться на вершину Эльбруса, а я не поднялся. Тому есть причина. Можно воспринимать и как неудачу, но с другой стороны, почему не поднялся? Потому что, появилась возможность поучаствовать в спасательной операции и парня, который ночь провел на вершине, спустить вниз. Большое счастье вместе со своими боевыми товарищами сделать что-то доброе. Неудача — не поднялся на гору, но с другой стороны, случилось что-то большее. Так практически в каждой ситуации в жизни. Если правильно извлекаешь уроки, так неудача ли это? Может быть, это предостережение, может от больших проблем в жизни в будущем избавило? Поэтому, у неудачи есть оборотная сторона.

Лидер — это команда или личность?

Лидер — это личность. Но что за личность без команды?

Книга, которую нужно обязательно прочитать?

Я большой поклонник книги Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Я прочел эту книгу в очень взрослом возрасте. По моему мнению, она должна попасть в школьную программу. Это мое личное мнение, я не настаиваю, что это так. Описанные 7 навыков всем рекомендую прочитать, ознакомиться, потому что они работают.

Личность, которая является для Вас примером?

Я сам нахожусь для себя в новой жизненной фазе, и мы говорили о личности наставника, поэтому это Константин Чуйченко. Сегодня, это — «человек номер один» в моей профессиональной жизни.

Что первично: деньги или знания?

Хороший вопрос. Знания. Но не будем забывать, знания надо монетизировать. Речь не только о деньгах. Знания без практического приложения, на мой взгляд, пустые и бессмысленные. Поэтому в таком порядке.

На что Вы всегда найдете время? На что категорически время тратить не будете?

Есть две вещи, на которые я трачу все свободное время — это дело и семья. На это уходит практически 99% моего времени. Один процент остается друзьям и для меня большое благо, сегодня мои друзья — это мои коллеги. Поэтому, в эти 99% входит и общение с друзьями.

А тратить время не буду на пустое, на создание видимости, работу на визуальный эффект. Когда работаешь на результат, оно не зря, даже если не получилось. Все равно не зря, а на пускание пыли в глаза, чтобы показать результат, который ничего не стоит и не приносит пользу, не хотел бы тратить время.

С каким видом спорта Вы сравнили бы процесс построения карьеры?

Конечно, альпинизм. Это очень хороший пример, и особенно радует, что у нас есть клуб «Эльбрус» — я рассказывал про события на Эльбрусе. Самое главное, когда мы говорим про альпинизм, это же не про одну вершину, а про множество вершин. Они такие разные, и в жизни можешь выбирать посильную тебе в данный момент, выше, чем была в прошлый раз, самую высокую или самую красивую в мире. А может быть, она будет не самой высокой, но самой любимой для тебя, той, на которую захочешь вернуться. Жизненные и карьерные вершины бывают разные. Поэтому альпинизм — это хорошая история про карьеру.