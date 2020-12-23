Санду может сформировать переходное правительство Молдавии – Додон
Кишинёв, 23 декабря, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Избранный президент Молдавии Майя Санду после того, как премьер-министр страны Ион Кику подал в отставку, может сформировать переходное правительство, а также запустить процедуру подготовки к роспуску парламента. Об этом 23 декабря заявил на брифинге действующий президент Молдавии Игорь Додон.
«Президент может сформировать переходное правительство или запустить процедуру досрочных выборов (в парламент — ред.)», — сказал он.
При этом действующий молдавский лидер отметил, что в случае с переходным правительством также состоятся досрочные выборы, однако при этом будет обеспечена работа всех институтов страны.
Также Додон отметил, что решение в данном случае будет принимать Санду и добавил, что поддерживающая его Партия социалистов готова вести переговоры по обоим этим вариантам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский премьер-министр Ион Кику заявил, что для того, чтобы в Молдавии были проведены досрочные выборы в парламент, правительство республики намерено подать в отставку.