Кишинёв, 23 декабря, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Избранный президент Молдавии Майя Санду после того, как премьер-министр страны Ион Кику подал в отставку, может сформировать переходное правительство, а также запустить процедуру подготовки к роспуску парламента. Об этом 23 декабря заявил на брифинге действующий президент Молдавии Игорь Додон.

European People's Party Майя Санду

«Президент может сформировать переходное правительство или запустить процедуру досрочных выборов (в парламент — ред.)», — сказал он.

При этом действующий молдавский лидер отметил, что в случае с переходным правительством также состоятся досрочные выборы, однако при этом будет обеспечена работа всех институтов страны.

Также Додон отметил, что решение в данном случае будет принимать Санду и добавил, что поддерживающая его Партия социалистов готова вести переговоры по обоим этим вариантам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский премьер-министр Ион Кику заявил, что для того, чтобы в Молдавии были проведены досрочные выборы в парламент, правительство республики намерено подать в отставку.