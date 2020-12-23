Барнаул, 23 декабря, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Авиакомпания Red Wings известила об открытии нового рейса: с 16 января 2021 года он свяжет Барнаул с Екатеринбургом. Стоимость билета в одну сторону начинается от 2599 рублей. Как сообщает сегодня, 23 декабря, пресс-служба правительства Алтайского края, это стало возможно благодаря включению направления в перечень маршрутов, субсидируемых из региональных и федерального бюджетов.

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

Вылеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам на комфортабельном воздушном судне SSJ-100. Из аэропорта Кольцово самолет будет отправляться в 3 часа 30 минут. В столицу Алтайского края пассажиры прибудут в 7:30 местного времени. Из Барнаула вылет назначен на 8:30 местного времени, в Екатеринбурге самолет приземлится в 9:15 по местному времени.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания «СиЛА» заявила о намерении осуществлять в 2021 году авиарейсы на территории 11 регионов Сибири от Алтайских гор до края Земли — в Магаданскую область и Чукотский автономный округ.

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