Москва, 23 декабря, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Доходность туристических операторов в РФ снизилась более чем на 60%. Об этом 23 декабря рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Туризм

«Доходность туроператоров снизилась более чем на 60%. Мы посчитали корректные и точные данные Ростуризма об общих потерях индустрии в размере более 1,3 трлн рублей», — сказала Ломидзе.

Представитель АТОР отметила, что, по предварительной оценке, в России около 50 тысяч сотрудников туристических компаний остались без работы или поменяли сферу деятельности.