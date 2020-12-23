Рамонь, Воронежская область, 23 декабря, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Вертолёт жёстко приземлился в Рамонском районе Воронежской области 23 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Roberta F Винт вертолета

Известно, что вертолёт частный. Жёсткая посадка произошла около 12:40 в поле, в районе села Подгорное. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека, погибших нет.

На место происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения, подразделения медицины катастроф. Информация уточняется.