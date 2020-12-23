Буэнос-Айрес, 23 декабря, 2020, 13:06 — ИА Регнум. В теле Диего Марадоны не обнаружено следов алкоголя или наркотических веществ. Об этом 23 декабря сообщает аргентинское информационное агентство Telam.

Doha Stadium Plus Qatar Диего Марадона

Эксперты-криминалисты провели токсикологические исследования крови и мочи футболиста, которые исключили наличие алкоголя и наркотиков, но обнаружили психотропные препараты.

В частности, в анализах Марадоны найдены такие вещества, как венлафаксин, кветиапин, леветирацетам и налтрексон. Отмечается, что некоторые из них являются аритмогенными, т. е. вызывают аритмию.

При этом Марадона страдал хроническими сердечными заболеваниями. После его смерти было установлено, что он умер от острой сердечной недостаточности. Теперь эксперты и прокуроры должны проанализировать, подходят ли психотропные препараты, которые давали Марадоне, пациентам с сердечными проблемами.

«То, что мы узнали, так же важно, как и то, что не было выявлено этими лабораторными анализами, которые подтверждают, что Марадоне давали психотропные препараты, но никаких лекарств от его болезни сердца», — сказал один из следователей.

Напомним, Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет.

После его смерти адвокат Матиас Морла заявил о намерении добиться выяснения обстоятельств смерти Марадоны из-за подозрений в неоказании ему должной и своевременной медицинской помощи.

Прокуратура начала расследование. Подозреваемыми являются личный врач Марадоны Леопольдо Луке и его психиатр Агустина Косачов.