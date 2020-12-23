Москва, 23 декабря, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Прежде чем можно будет говорить о полноценной внешнеполитической координации России и Белоруссии, Минск должен признать границы России в их нынешнем виде, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 декабря, комментируя высказывания глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Владимира Макея.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Как сообщалось ранее, Лавров и Макей в ходе телефонного разговора подтвердили «нацеленность на продолжение выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики».

« Внешнеполитическая координация между Россией и Белоруссией важна и на деле работает в интересах обеих стран.

Работает она, правда, не во всём, и Минску ещё предстоит сделать то, что он должен был сделать давно. В первую очередь речь идёт о признании территориальной целостности России в соответствии с российской конституцией, то есть о признании Крыма российским.