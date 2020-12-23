Москва, 23 декабря, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о дифференцированной уголовной ответственности за клевету, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Оппозиционные фракции предложили поправки ко второму чтению инициативы, однако они не нашли поддержки большинства парламентариев. В частности, в КПРФ предложили возвращение к действующим нормам, предполагающим штрафы. Нахождение в колонии — несоразмерно деянию, полагают в КПРФ.

В ЛДПР предложили оставить только повышенные штрафы, отказаться от лишения свободы, однако эта инициатива также не была поддержана большинством депутатов. Как и не нашла поддержки инициатива отказаться от наказания за клевету в отношении «множества индивидуально неопределенных лиц».

Уголовный кодекс РФ дополняется квалификационными составами: за клевету в СМИ и интернете, включая соцсети, за клевету о наличии опасной болезни, отдельное наказание предусматривается за клевету с использованием служебного положения, а также за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления. Караться будет и клевета в отношении «множества индивидуально неопределенных лиц».

Максимальное наказание составит лишение свободы на срок до пяти лет.

Вместе с тем в «Справедливой России» обратили внимание на сложности в доказывании нарушения.

«Как доказать, что именно этот гражданин своим пальчиком печатал клевету?» — задал вопрос депутат Госдумы Олег Нилов.