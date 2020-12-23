Киев, 23 декабря, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Глава Верховной рады Украины, один из лидеров «Слуги народа» Дмитрий Разумков критически оценивает назначение временно исполняющим обязанности министра энергетики Юрия Витренко в обход парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Об этом он заявил вечером 22 декабря в эфире одного из телеканалов Украины.

«Я плохо отношусь к исполняющим обязанности, так как, согласно конституции, Верховная рада назначает тех или иных министров на должность. Это решение не добавит эффективности сотрудничеству — когда человек по состоянию на сегодняшний день не поддержан парламентом, а его в обход фактически Рады назначают и. о. министра», — сказал Разумков.

Спикер перечислил ряд претензий к Витренко — например, кандидат в министры вообще не проводил консультаций с фракциями перед рассмотрением его кандидатуры. Также он вспомнил, что Витренко подал иск в Печерский суд Киева, чтобы получить премию за якобы «победу» в судах над Газпромом.

«Мы или в бизнесе, или в политике. Премия в 170 млн грн — я думаю, что всё-таки это некстати для человека, который идет работать на пользу государству», — резюмировал глава парламента.

ИА REGNUM напоминает, что 17 декабря Верховная рада не поддержала назначение кандидатуры Юрия Витренко на пост министра энергетики. За бывшего исполнительного директора «Нафтогаза» проголосовали лишь 186 депутатов при 226, причем из фракции «Слуга народа» всего 153 парламентария.

21 декабря Витренко был назначен указом правительства первым заместителем министра энергетики Украины — временно исполняющим обязанности министра, в обход Верховной рады.

Лидеры «Слуги народа» заявили, что в январе после соответствующих переговоров кандидатура Витренко вновь будет вынесена на голосование в сессионный зал.