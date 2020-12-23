Рига, 23 декабря, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В европейских парламентах растёт число оппозиционно настроенных к антироссийскому мейнстриму партий, ихнадо последовательно подводить к пониманию того, что прибалтийские страны — грязное пятно на лице Европы и грязь рано или поздно придётся отмывать в интересах самой же Европы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 декабря, комментируя проект обращения Госдумы к европейским парламентариям.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык в Латвии

Как сообщалось ранее, Госдуманамеренаобсудить обращение к европейским парламентариям с осуждением действий властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов.

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« Действия властей Латвии в отношении связанных с российскими СМИ латвийских журналистов вызваны главным образом враждебностью современного латвийского режима к нашей стране и тем своим русским, которые сохраняют связь с нашей общей историей и культурой. Это одно из проявлений шовинизма малых наций, получившего распространение в современном мире.

Обычно считают, что шовинизм бывает только «великодержавным». Это не так, особенно в тех случаях, когда малые народы инкорпорируются в крупные политические структуры, позволяющие им относительно безнаказанно, как считают их современные «вожди», действовать в отношении тех, кого они назначили в качестве своих исторических врагов.

С этой точки зрения призыв к европейским парламентариям осудить действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов бесперспективен: европейское большинство само подвержено шовинизму по отношению к русским, это во-первых, и, во-вторых, рассматривает Латвию, как и другие прибалтийские страны, как Украину или Грузию, в качестве своих форпостов на современном этапе борьбы с нашей страной.

Тем не менее создать соответствующий информационный повод, осудив на парламентском уровне грубые нарушения Латвией взятых на себя международных обязательств и выступив против силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы, полезно. Кроме всего прочего, честно работающие в Европе СМИ, а это сегодня редкость, должны чувствовать, что они не одиноки, что их деятельность имеет поддержку.