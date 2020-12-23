Москва, 23 декабря, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон об уголовной ответственности за приведение в негодность транспортных средств, а также путей сообщения, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Георгий Балаков ИА REGNUM Митинг в Москве

В ходе обсуждения предлагались поправки, в частности, в КПРФ настаивали на возвращении к действующим сейчас нормам. Однако, по мнению комитета Госдумы по госстроительству, это противоречит концепции инициативы.

Вводится уголовная ответственность в виде одного года лишения свободы за блокировку движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов даже в случае, если это не привело к тяжким последствиям.

Также предлагается дополнить статью 267 Уголовного кодекса новыми квалифицированными составами, которые предусматривают различную уголовную ответственность за такие деяния в зависимости от степени причиненного ущерба здоровью человека и величины ущерба.

Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы.