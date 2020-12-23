Ярославль, 23 декабря, 2020, 12:05 — ИА Регнум. В Ярославле берег Волги в районе промзоны «Парижская коммуна» покрылся коричневым налётом, а жители почувствовали неприятный запах. Об этом сообщает департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Yarregion.ru «Налет» на берегу Волги

Сигнал поступил от жителей города. Инспекторы департамента провели проверку информации.

«При проведении обследования территории установлено, что конденсат розовато-коричневого цвета находится и на почве, и на воде. Радиус площади загрязнения — 200 — 300 метров. Присутствует неприятный химический запах», — сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

Поскольку Волга и прибрежные территории находятся в ведении федерального экологического надзора, информация и материалы обследования переданы в региональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Региональные власти призывают ярославцев сообщать о фактах загрязнения окружающей среды.