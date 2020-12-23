Санкт-Петербург, 23 декабря, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Пик заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге может быть достигнут к концу декабря 2020 года, но данный прогноз может быть скорректирован. Об этом заявил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Центр интеллектуальной логистики СПбГУ Прогноз развитие пандемии в Петерубрге.

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Захаров уточнил, что за последние 2,5 недели в городе на Неве зафиксировано более 74 тысяч случаев активного течения болезни. Петербург может выйти на пик по заболеваемости коронавирусом к концу декабря, а в остальных городах России пик ожидается к 25 декабря.

«Мы ожидали, что где-то 21, 22 декабря будет замедление прироста количества болеющих людей, а дальше будет спад. Поэтому мы ожидаем, что к концу декабря везде, и в Москве, и в Петербурге, количество болеющих может стабилизироваться и пойдет на спад», — отметил эксперт.

Захаров также уточнил, что не исключает третью волну пандемии, ее развитие и динамика будет зависеть от многих факторов.

«У нас возможна третья волна, хотя темпы ее будут еще медленнее», — резюмировал он.

По словам учёного, прогнозы в ситуации пандемии заболевания, с которым человечество столкнулось впервые, могут не сбываться.

«Надо спокойно относиться к этому. Пики могут сдвигаться, предсказать их очень непростое дело. Исходя из графиков, мы можем предугадывать, сколько понадобится мест в больницах», — добавил Захаров.

В свою очередь доцент кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Юлия Балыкина уточнила, что в России, по сравнению с Европой и другими странами, подъем заболеваемости идет дольше. Если весной, в первую волну, он продолжался 60 дней, то осенью, во вторую волну, уже 120 и более дней.

Напомним, ранее специалисты петербургского Политеха на основании своей математической модели предсказали пик эпидемии в Петербурге на первую декаду февраля 2021 года.

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Напомним, в Петербурге за 22 декабря зафиксировано 3749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 75 человек, выздоровели 2617 человек.