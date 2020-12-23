Москва, 23 декабря, 2020, 12:01 — ИА Регнум. На фоне наступления холодов антироссийская риторика в ЕС по поводу прокладки газопровода «Северный поток — 2» всегда идет на убыль, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

«Для экономического восстановления еврозоне нужны надежные и конкурентные поставщики энергоресурсов. Лучший и оптимальный вариант — развитие сотрудничества с Россией.

«Американские политики, конечно, переборщили со своим напором и стремлением продавать сжиженный газ европейским заказчикам. На фоне очень высоких цен, превышающих российские на 30%, оказывается беспрецедентное политическое давление на Евросоюз.

История с Гренландией, которую Дональд Трамп хотел прикупить для США, и вовсе заставила пересмотреть свою точку зрения на реальные стремительные события.

Сегодня все страны, через территориальные воды которых проходит газопровод «Северный поток — 2», едины во мнении и выражают ему поддержку.

Можно ожидать, что этот грандиозный проект откроет второе дыхание экономике ЕС, а окончание строительства, вероятно, произойдет во II квартале 2021 года.

По прогнозам Газпрома, стоимость газа в ЕС может подрасти в новом году на 35%, инвесторы «Северного потока — 2» и российского газового гиганта также неплохо заработают», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании начнутся с 15 января 2021 года.

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