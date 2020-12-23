Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2020, 11:58 — ИА Регнум. В северных районах Камчатки в ближайшие дни ожидается похолодание до — 42 °C, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФГБУ «Камчатское УГМС».

Камчатка

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В южных районах края 25−26 декабря возможен небольшой снег. Температуры воздуха ночью опустятся до — 15 °C, а в центральных районах — до — 25 °C. Днём столбики термометров не опустятся ниже — 10 °C, а в центральной части — ниже — 20 °C.

В северных районах края будет значительно холоднее. 26 декабря ночные температуры на западе опустятся до — 42 °C. Дневные составят — 20 — — 25 °C. Существенно теплее будет на востоке: днём — 2 — — 7 °C, ночью — 10 — — 15 °C.

Региональное управление МЧС обратилось к жителям Олюторского и Пенжинского районов края, где ожидаются сильные морозы до — 42 °C, с просьбой соблюдать меры противопожарной безопасности при использовании отопительных приборов.

«Кроме этого, существует вероятность увеличения случаев обморожения людей при длительном нахождении на открытом воздухе, возникновение затруднений при запуске автомобильных двигателей и повышения вероятности пожаров в гаражах и на стоянках в связи с использованием открытого огня для их прогрева», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, экстремальные морозы местами до — 50 градусов придут на смену теплу в Сибири, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.