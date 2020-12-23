Москва, 23 декабря, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о едином регуляторе азартных игр, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. Инициатива была доработана, уточнены полномочия президента и правительства РФ.

Букмекеры смотрят скачки

Определяется порядок создания, правовое положение, цели деятельности, функции, полномочия и порядок управления деятельностью публично-правовой компании, обеспечивающей реализацию норм законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, в частности регулирование букмекерской деятельности.

Предусматривается создание единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в форме кредитной организации в рамках деятельности по приему от физических лиц денежных средств, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), их учета и перевода организаторам азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.

Единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе пари без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события.