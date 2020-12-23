Барнаул, 23 декабря, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Мощная коммунальная авария произошла сегодня, 23 декабря, на Солнечной поляне в Барнауле. По данным канала «Баранул22», прорыв водопровода на улице Энтузиастов спровоцировал аварийную ситуацию на дороге: она превратилась в «реку».

Цитата из видео vkurse22 Коммунальная авария в Барнауле

Судя по видеокадрам, снятым очевидцами, прорыв образовался прямо под остановочным павильоном с магазином: вода мощным потоком вырывается прямо из его дверей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 декабря, в регионе было передано оперативное предупреждение в связи с непогодой: в Барнауле ожидается выпадение до 20 мм осадков (при среднемесячной норме декабря до 27 мм). Днём 25 декабря в регионе похолодает. Температура в ночные часы может достигать — 40 °C.

Цитата из видео vkurse22 Коммунальная авария в Барнауле: вода хлещет из дверей торгового павильона

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