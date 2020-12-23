Ярославль, 23 декабря, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Директором департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области назначен бывший заместитель директора департамента Леонид Анатольевич Золотов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал правительства области.

Yarregion.ru Леонид Золотов

Прежний директор департамента Максим Фролов покинул свой пост в сентябре 2020 года по собственному желанию. В 2000-х годах Фролов работал в департаменте городского имущества Москвы.

Там же трудился ранее и Леонид Золотов. В 2015 году, судя по декларациям о доходах, Золотов работал заместителем начальника отдела в управлении Департамента городского имущества города Москвы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство ключевых постов в правительстве Ярославской области занимают иногородние специалисты — в основном выходцы из Московского региона. Эта тенденция сохраняется и при новых назначениях.

В Ярославле Леонид Золотов отвечал за правовое и кадровое обеспечение департамента, работу в сфере наружной рекламы, курировал деятельность ГБУ «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов».