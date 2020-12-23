Москва, 23 декабря, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон — ответ на цензуру иностранных интернет-платформ и соцсетей российских СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Закон защищает конституционные права граждан на информацию, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Мы рассчитываем, что полная блокировка не будет применяться, а останется мерой воздействия… Никто не хочет, чтобы был заблокирован Twitter, Facebook и YouTube», — сказал ранее Хинштейн.

Закон вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook и Twitter.

В качестве меры воздействия могут применяться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.