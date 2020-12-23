Санкт-Петербург, 23 декабря, 2020, 11:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки от COVID-19 скончались 75 человек. С учетом этих данных общее количество умерших непосредственно от последствий заражения коронавирусной инфекцией составляет в регионе 7074 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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По данным федерального оперштаба на 23 декабря, суточная смертность от ковида в Петербурге вновь оказалась самой высокой среди регионов России и дала 13,6% в общероссийскую статистику смертности.

За минувшие сутки в Петербурге выявлено 3749 новых носителей коронавируса, что на 11 случаев меньше, чем сутками ранее. По суточному выявлению Северная столица находится на втором месте после Москвы. Общее количество случаев заражения в Петербурге составляет на сегодня 212 074 за всё время пандемии.

Из этого количества выздоровели 123 518 человек, в том числе 2617 пациентов выписаны за последние сутки.

Добавим, за последние сутки в России подтверждено 27 250 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки в РФ подтверждено 549 летальных случаев от ковида.