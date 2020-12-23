Москва, 23 декабря, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ужесточающий требования к провидению митингов, а также к освещению массовых мероприятий сотрудниками СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Действия ОМОНа на митинге

«Вы ликвидируете барометр, который показывает градус социальных настроений», — заявил в ходе дискуссии депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Устанавливается, что отчитываться о расходовании собранных для проведения митинга средств нужно будет только в том случае, если число его участников превышает 500 человек. Финансирование митингов из-за рубежа запрещается.

Дается определение одиночным пикетам. Решением суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником (одиночные пикеты), объединенных единым замыслом и общей организацией, но и поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования, а также массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.

Устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым спецслужбами и экстренными службами.

Ряд норм касается работы журналистов на митингах. Документ распространяет на журналистов, не освещающих события по заданию редакции, все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Журналистов, работающих на митингах по заданию редакции, должны выделять «опознавательные знаки».

«Законопроект не только не ущемляет права журналистов, а усиливает безопасность журналистов», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).