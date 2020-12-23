Стокгольм, 23 декабря, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Фотошпионам удалось сделать снимки нового Mercedes-Benz C-Class Estate, который проходит дорожные испытания в Швеции. Снимки авто размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Новый Mercedes-Benz C-Class Estate

Несмотря на то, что тестовый экземпляр автомобиля покрыт чёрно-белой камуфляжной плёнкой, можно разглядеть, что у этой модели более гладкие стеновые блоки.

Предполагается, что новинка будет оснащена более современным мультимедийным комплексом, цифровой приборной панелью и модернизированным рулевым колесом.

В качестве силового агрегата у нового C-Class будет умеренно-гибридный или подключаемый гибридный мотор. Кроме того, в линейке двигателей останутся стандартные бензиновые моторы.

Официальная премьера новой машины состоится в 2021 году.

Ранее российские дилеры начали приём заказов на шестицилиндровые полноприводные версии S 350 d 4Matic и S 450 4Matic. Сборка моделей начнётся в первом квартале следующего года.

Читайте также: Mercedes-Benz повысил цены на 15 моделей в России